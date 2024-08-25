На Харківщині прикордонники вдарили дронами по піхоті та транспорту окупантів

Днями розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» вполювали живу силу та техніку противника на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За одними координатами відпрацював дрон-бомбер. По інших об’єктах завдали удару вже дрони-камікадзе.

У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників – декілька місць зосередження піхоти та автомобіль.

Агентство Телевидения Новости