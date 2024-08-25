Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:46
Просмотров: 92

На Харківщині прикордонники вдарили дронами по піхоті та транспорту окупантів

На Харківщині прикордонники вдарили дронами по піхоті та транспорту окупантів

Днями розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» вполювали живу силу та техніку противника на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За одними координатами відпрацював дрон-бомбер. По інших об’єктах завдали удару вже дрони-камікадзе.

У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників – декілька місць зосередження піхоти та автомобіль.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 