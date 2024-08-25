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На Харківщині прикордонники вдарили дронами по піхоті та транспорту окупантів
Днями розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» вполювали живу силу та техніку противника на Вовчанському напрямку.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
За одними координатами відпрацював дрон-бомбер. По інших об’єктах завдали удару вже дрони-камікадзе.
У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників – декілька місць зосередження піхоти та автомобіль.