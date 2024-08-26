На Харківському напрямку за добу окупанти втратили майже 100 солдатів
В районі населеного пункту Глибоке Харківської області противник здійснює перегрупування штурмових груп особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях, проводить евакуацію втрат та заходи логістичного забезпечення.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Поблизу Лукʼянців ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності з метою продовження штурмових дій.
В районі Стариці та Огірцевого противник проводить заходи інженерного обладнання захисних споруд на позиціях 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44 армійського корпусу. В районі лісового масиву намагається облаштувати стартові позиції БпЛА.
У Вовчанську російські окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою БпЛА, нарощують систему зв’язку, готуються до поновлення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю.
Протягом минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Окупанти завдали трьох ракетних ударів та двох авіаудари з використанням одного КАБу та двох некерованих авіаційних ракет. Також завдали 48 ударів дронами-камікадзе та 341 раз обстріляли позиції Сил оборони України.
Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 93 особи.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
2 танки,2 бойові броньовані машини,12 артилерійських систем,9 автомобілів,6 одиниць спеціальної техніки,46 БпЛА.
Знищено 46 укриттів для особового складу, три місця зберігання боєкомплекту.