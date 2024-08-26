На Харківському напрямку за добу окупанти втратили майже 100 солдатів

В районі населеного пункту Глибоке Харківської області противник здійснює перегрупування штурмових груп особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях, проводить евакуацію втрат та заходи логістичного забезпечення.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Поблизу Лукʼянців ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності з метою продовження штурмових дій.

В районі Стариці та Огірцевого противник проводить заходи інженерного обладнання захисних споруд на позиціях 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44 армійського корпусу. В районі лісового масиву намагається облаштувати стартові позиції БпЛА.

У Вовчанську російські окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою БпЛА, нарощують систему зв’язку, готуються до поновлення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю.

Протягом минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Окупанти завдали трьох ракетних ударів та двох авіаудари з використанням одного КАБу та двох некерованих авіаційних ракет. Також завдали 48 ударів дронами-камікадзе та 341 раз обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 93 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки,2 бойові броньовані машини,12 артилерійських систем,9 автомобілів,6 одиниць спеціальної техніки,46 БпЛА.

Знищено 46 укриттів для особового складу, три місця зберігання боєкомплекту.

Агентство Телевидения Новости