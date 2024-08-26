У поліції повідомили, чим окупанти обстрілювали Харківщину протягом доби

Протягом доби ворог бив по цивільній інфраструктурі Харківщини з РСЗВ, FVP-дронів, БпЛА, артилерії: обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

25 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військовими рф селища Ківшарівка пошкоджена будівля навчального закладу.

По селищу Садовод ворог влучив з FPV-дрону. Пошкоджено два багатоквартирні двоповерхові будинки.

По селу Курилівка військові рф завдали удару з РСЗВ. Пошкоджено будинок.

З РСЗВ росіяни обстріляли село Сенькове. Сталися пожежі у двох житлових будинках.

Артилерійського удару ворог завдав по селу Світличне. Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, два приватних домоволодіння, ЛЕП.

По селу Одноробівка окупанти завдали удару з артилерії. Знищено приватне домоволодіння, пошкоджені господарчі споруди, енергомережі.

У селищі Козача Лопань внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено вісім приватних домоволодінь, лінію електропостачання.

Місто Куп’янськ військові рф обстріляли з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено житлові будинки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 25 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Вовчанського районів 42 людини.

Агентство Телевидения Новости