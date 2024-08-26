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Одна людина загинула та дві зазнали поранень внаслідок ракетного удару по підприємству на Харківщині

Одна людина загинула та дві зазнали поранень внаслідок ракетного удару по підприємству на Харківщині

Зранку 26 серпня зафіксовані влучання по Немишлянському району Харкова, інформація про постраждалих не надходила. Також окупанти завдали ракетних ударів по Лозівському, Ізюмському та Красноградському районах області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини зазнали поранень.

Влучання ракетою Х-22 було по с. Олексіївка Лозівського району – горіла трава на площі 1 га. Дані про постраждалих не надходили.

У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджено об’єкт інфраструктури.

«На Харківщині наразі ситуація з електропостачанням стабільна, однак ми є частиною єдиної енергосистеми, тому можливі різні сценарії. Про це будемо своєчасно повідомляти», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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