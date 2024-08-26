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«Це був один з найбільших ударів»: Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку рф

«Це був один з найбільших ударів»: Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку рф

Сьогоднішній удар російських окупантів по території України був одним з найбільших та націленим на критичну цивільну інфраструктуру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, повідомляє УНІАН.

З ночі росіяни почали атакувати українську територію дронами типу «шахед», а вранці використали ракети. Запуски проводили як з бомбардувальників, так і з носіїв, що перебувають у Чорному морі.

Окупанти використали дрони, а також крилаті, керовані та високошвидкісні ракети наземного, повітряного та морського базування.

«Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів», – зазначив глава держави.

За його словами, як і більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. 

«По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси й західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога», – підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що внаслідок ворожого удару є багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи.

Агентство Телевидения Новости

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