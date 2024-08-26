За сьогодні над Україною було збито 102 ракети та 99 «шахедів»

У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – рф.;6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей – рф. та з Криму;77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – рф.;10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;1 крилату ракету Х-22;99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з республікою білорусь.

Агентство Телевидения Новости