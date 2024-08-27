На Харківському напрямку окупанти втратили 90 солдатів за добу та 87 одиниць техніки

Російські військові продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів на Харківському напрямку. Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Протягом минулої доби відбулося три бойових зіткнення. Також окупанти завдали шести ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Крім того, росіяни завдали 40 ударів дронами-камікадзе та 401 раз обстріляли позиції Сил оборони України.

В районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами ПФМ-1 «Пелюстка» із застосуванням БпЛА.

В районі Стариці та Огірцевого противник проводить внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях та здійснює заходи логістичного забезпечення.

У Вовчанську російські окупанти проводять доукомплектування штурмових груп 128-ї окремої мотострілецької бригади та 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади з метою продовження наступальних дій. Проводить повітряну розвідку міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 90 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 87 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки,1 бойова броньована машина,7 артилерійських систем,11 автомобілів,7 одиниць спеціальної техніки,59 БпЛА.

Знищено 61 укриття для особового складу, два місця зберігання боєкомплекту.

Агентство Телевидения Новости