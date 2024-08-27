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Вночі над Україною збили п’ять ракет та 60 «шахедів»

Вночі над Україною збили п’ять ракет та 60 «шахедів»

У ніч на 27 серпня армія рф атакувала Україну ракетами різних типів та ударними БпЛА, які запускали з тимчасово окупованого Криму та з території росії.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

Для ударів по Україні окупанти застосували:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області, рф);балістичну ракету «Іскандер-М» (із Криму);крилату ракету «Іскандер-К» (із Воронезької обл., рф);5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл., рф);81 ударний БпЛА типу Shahed (із Єйська та Курської обл., рф).

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

5 крилатих ракет Х-101;60 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно, впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Агентство Телевидения Новости

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