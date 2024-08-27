На Харківщині нацгвардійці знищили склад ПММ та боєкомплекту окупантів

Екіпаж аеророзвідки 5 Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив на взводному опорному пункті російських загарбників склад паливно-мастильних матеріалів та боєкомплекту.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді Нацгвардії.

Також спостереження виявило на місці групу військовослужбовців російської армії. Координати позиції відразу були передані екіпажам ударних дронів та було прийняте рішення щодо нанесення вогневого враження по скупченню загарбників.

Екіпаж ударних fpv-дронів Strix за допомогою двох дронів завдав ударів, які призвело до загоряння. В результаті чого був знищений і склад ПММ, і наявний БК. Як показало подальше відеоспостереження, серед особового складу військовослужбовців армії окупантів двоє важко поранених.

Агентство Телевидения Новости