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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Богодухова на Харківщині зросла до шести

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Богодухова на Харківщині зросла до шести

27 серпня з 9:00 по 9:40 росіяни здійснювали обстріл міста Богодухів касетними боєприпасами з РСЗВ «Торнадо-С». Постраждали шестеро громадян, зокрема вагітна 17-річна дівчина. Один чоловік загинув.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Одне з влучань прийшлося поблизу автобусної зупинки, де постраждали шестеро цивільних громадян. Троє травмованих з осколковими пораненнями доставлені до лікарні. У інших громадян діагностували гостру реакцію на стрес, серед них 17-річна вагітна дівчина.

Смертельних травм зазнав 71-річний чоловік.

Пошкоджена цивільна інфраструктура міста.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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