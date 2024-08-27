Росіяни накрили Богодухів із РСЗВ «Торнадо»: влучили біля зупинки та по обʼєкту промисловості

27 серпня близько 9:30 збройні сили рф здійснили обстріл міста Богодухів Харківської області. Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Одне з влучань зафіксовано поблизу автобусної зупинки. Загинув 71-річний чоловік. Троє чоловіків, жінка, 15-річний хлопець та його 17-річна вагітна сестра зазнали поранень.

Також задокументовано влучання по обʼєкту промисловості.

Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.

За попередніми даними, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С».

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости