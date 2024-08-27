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Окупанти завдали удару по селах Козача Лопань та Нова Козача на Харківщині

Окупанти завдали удару по селах Козача Лопань та Нова Козача на Харківщині

Близько 13:20 російські загарбники завдали удару FPV-дроном по приватному домоволодінню в селі Козача Лопань, Харківського району.

Про це повідомляє ХОВА.

Внаслідок влучання повністю зруйнований приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Об 14:30 загарбники обстріляли село Нова Козача, Харківського району. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок, літню кухню та господарчі споруди. Поранених через обстріл не було.

Агентство Телевидения Новости

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