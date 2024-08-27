На Харківщині судитимуть посадовиць міграційної служби: вимагали гроші за оформлення паспортів
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох співробітниць міграційної служби за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, начальниця одного з відділів ГУ ДМС в Харківській області, користуючись своїми повноваженнями, вимагала гроші за безперешкодне отримання документів.
Насамперед мова йшла про термінове оформлення закордонних паспортів та паспортів у вигляді ID-карток.
До злочинної «схеми» посадовиця також залучила свою підлеглу, яка добровільно погодилась на «пропозицію».
У разі відмови платити жінки повідомляли людям, що їм спеціально будуть створені перешкоди в оформленні документів.
У травні поточного року правоохоронці викрили зловмисниць.
Обвинувачених судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.
Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.