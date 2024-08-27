У Харкові стався напад на бригаду «швидкої», яка приїхала на виклик

Сьогодні, 27 серпня, знову відбувся напад на бригаду Е(Ш)МД.

До ЦД надійшло повідомлення SOS від бригади 1009, яка то перебувала на виклику, в одній із квартир багатоповерхівки у Харкові по вулиці Дружба народів, повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На місце події для захисту бригади було викликано наряд патрульної поліції. Як з’ясувалось, напад на бригаду Е(Ш)МД скоїв син, особи, якій надавала допомогу бригада, при цьому фельдшеру нанесені тілесні ушкодження та пошкоджено формений одяг.

Сподіваємось, що найближчим часом будуть встановлені причини агресивної поведінки, а винна особа отримає покарання.

Агентство Телевидения Новости