У Харкові п’яний водій протаранив ворота

28 серпня близько 22:00 на вулиці Воложанівській водій легковика не впорався з керуванням та здійснив наїзд на ворота. Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу «Драгер», результат якого склав 2,29 проміле. З результатом огляду водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі чоловік відмовився. Також у водія був відсутній поліс обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости