Понад 100 підозрюваних в пропаганді та причетності до ДРГ затримали на Харківщині за добу

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки понад 100 громадян за добу.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Загалом за добу працівники поліції Харківщини опрацювали 1420 повідомлень від громадян.

Більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркотиків.

Агентство Телевидения Новости