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Повідомлено про підозру трьом шанувальникам «русского мира» з Харківщини

Повідомлено про підозру трьом шанувальникам «русского мира» з Харківщини

Правоохоронці ідентифікували двох чоловіків та жінку з Купʼянського району Харківської області, які під час захоплення російськими військовими населених пунктів публічно підтримували ворога.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Серед односельчан колаборанти казали, що «россия тут навсегда, а Украина как государство уже никогда не будет существовать».

42-річна жителька с. Безмятежне Купʼянського району під час окупації публічно переказувала кремлівські наративи. Колаборантка розповідала: «Донецкую и Луганскую области нацисты бомбят почти 10 лет, русская армия должна уничтожить фашистов».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом громадянам у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Після деокупації підозрювані втекли і наразі переховуються від українських правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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