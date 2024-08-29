Харків’янин намагався вбити співмешканку: нападника затримали

У Харкові в чоловіка виник конфлікт з 46-річною співмешканкою. У ході сварки під час застілля зловмисник спочатку побив жінку кулаками, а потім почав її душити. Коли потерпіла почала кликати на допомогу, зловмисник вдарив її сокирою по голові.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Жінка дивом врятувалася. Її госпіталізували до лікарні.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 53-річного місцевого мешканця. З місця події вилучено речові докази та направлено на експертне дослідження.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости