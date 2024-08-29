Викрито колаборантку з Куп’янська, яка працювала в окупаційній адміністрації

Жителька села Кам’янка Харківської області під час окупації населеного пункту збройними силами рф добровільно працевлаштувалась до адміністрації держави-агресорка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Влітку 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. хозработника в подчинении помощника начальника управления (сельский) Двуречанского территориального управления» у так званій «ВГА».

Колаборантка, серед іншого, здійснювала перевірку списків пенсіонерів для отримання ними «матеріальної допомоги» від рф.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборантку.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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