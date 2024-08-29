На Харківщині викрито жінку: працювала на окупантів

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилась 39-річна мешканка Куп’янського району Харківської області, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

Жінка добровільно погодилась на фейкову посаду «виконуючої обов’язки головного спеціаліста відділу документаційного забезпечення» у незаконній адміністрації Куп’янського району.

На цій «посаді» колаборантка здійснювала упорядкування документів та їх подальшу перевірку, формувала справи та передавала їх керівництву окупаційної адміністрації.

Окрім цього жінка приймала, реєструвала та опрацьовувала вхідну кореспонденцію, яка складалась зі звернень громадян з побутових питань, листів та відповідей з комунальних підприємств.

Після звільнення району від російських загарбників зловмисниця переїхала з міста до селища і намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, оперативники спецслужби викрили її протиправну діяльність.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости