Викрито харківʼянку, яка обіцяла допомогти уникнути мобілізації

За винагороду у сумі 17 тисяч доларів США зловмисниця пропонувала встановити групу інвалідності чоловіку призовного віку та допомогти йому безперешкодно перетнути державний кордон України.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідчі з’ясували, що 30-річна підозрювана пообіцяла 32-річному чоловіку вплинути на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії, що мало надати змогу встановити групу інвалідності відповідно до захворювання «клієнта».

Жінка переконувала знайомого, що без надання неправомірної вигоди він буде позбавлений можливості реалізувати свої законні права та інтереси. Вона запевняла, що під її впливом відповідні посадові особи медико-соціальної експертної комісії та РТЦК нададуть необхідний документ, з яким чоловік зможе безперешкодно перетнути державний кордон України, всі відповідні дозволи будуть відкриті в електронному реєстрі «Оберіг».

Вартість послуг жінка оцінила у 17 тисяч доларів США. Вона запевнила, що до вказаної суми входить і безперешкодний перетин державного кордону України.

Наразі слідчі відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости