У Харкові поліція затримала чоловіка, який обікрав автомобіль

Харківʼянин затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні майнового злочину.29 серпня до поліції надійшло повідомлення про пошкодження автомобіля Volvo.

В автівці було розбито скло та зникли ноутбук, рюкзак з речами та грошима. Під час патрулювання поліцейські неподалік від місця скоєння злочину побачили чоловіка із сумкою в руках.

Правоохоронці зупинили його, провели поверхневий огляд та виявили викрадене майно. Речові докази вилучені.

За даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції № 3 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

29 серпня 41-річному харків’янину повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Перевіряється причетність правопорушника до аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости