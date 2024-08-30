У Харкові поліція затримала чоловіка, який обікрав автомобіль
Харківʼянин затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Йому повідомлено про підозру у скоєнні майнового злочину.29 серпня до поліції надійшло повідомлення про пошкодження автомобіля Volvo.
В автівці було розбито скло та зникли ноутбук, рюкзак з речами та грошима. Під час патрулювання поліцейські неподалік від місця скоєння злочину побачили чоловіка із сумкою в руках.
Правоохоронці зупинили його, провели поверхневий огляд та виявили викрадене майно. Речові докази вилучені.
За даним фактом слідчі Харківського районного управління поліції № 3 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
29 серпня 41-річному харків’янину повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Перевіряється причетність правопорушника до аналогічних злочинів.