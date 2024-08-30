На Харківщині Слобожанські гвардійці знищили кулемет окупантів

На Харківському напрямку Слобожанські гвардійці знищили кулемет «Утес» російських загарбників.

Про це повідомляє ОТУ «Харків».

Розрахунком аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку був виявлений бліндаж російських окупантів, в якому знаходився «Утес» – радянський 12,7-мм великокаліберний кулемет, призначений для боротьби з легкоброньованими цілями та вогневими засобами, для знищення живої сили супротивника та ураження повітряних цілей.

Координати цілі відразу були передані розрахункам ударних fpv дронів Слобожанських гвардійців та було прийняте рішення щодо завдання вогневого удару по позиції загарбників, розповіли гвардійці.

Розрахунком ударних fpv-дронів Strix за допомогою двох fpv дронів було нанесено ураження по бійниці, в якій знаходився кулемет.

Першим дроном гвардійці знищили та розкрили сітку перед бійницею. Другим дроном знищили великокаліберний кулемет НСВТ 12.7.

Агентство Телевидения Новости