Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:55
Просмотров: 23

Поранених внаслідок атаки на Харків вже 47; Синєгубов розповів про стан постраждалих

Поранених внаслідок атаки на Харків вже 47; Синєгубов розповів про стан постраждалих

У Харкові на верхніх поверхах будинку, в який влучила російська авіабомба,  можуть перебувати люди – щонайменше одна жінка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі.

«20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями», – повідомив начальник ОВА.

Один із поранених помер у медичному закладі.

Відомо про п’ятьох загиблих, зокрема 14-річну дівчину, та 47 поранених.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 