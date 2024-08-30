Поранених внаслідок атаки на Харків вже 47; Синєгубов розповів про стан постраждалих

У Харкові на верхніх поверхах будинку, в який влучила російська авіабомба, можуть перебувати люди – щонайменше одна жінка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі.

«20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями», – повідомив начальник ОВА.

Один із поранених помер у медичному закладі.

Відомо про п’ятьох загиблих, зокрема 14-річну дівчину, та 47 поранених.

Агентство Телевидения Новости