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Поранених внаслідок атаки на Харків вже 47; Синєгубов розповів про стан постраждалих
У Харкові на верхніх поверхах будинку, в який влучила російська авіабомба, можуть перебувати люди – щонайменше одна жінка.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі.
«20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями», – повідомив начальник ОВА.
Один із поранених помер у медичному закладі.
Відомо про п’ятьох загиблих, зокрема 14-річну дівчину, та 47 поранених.