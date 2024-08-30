У Харкові зафіксовано п’ять влучань: оновлена інформація від ОВА

Внаслідок авіаобстрілу Харкова 30 серпня загинули п’ятеро людей. Серед них – дівчина 14 років. Відомо про 40 поранених, дані оновлюються.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом ворог завдав п’ять авіаційних ударів. Пуски було здійснено з Бєлгородської області. Боєприпас – УМПБ Д-30.

Де у Харкові влучили авіабомби

Індустріальний район. 12-поверховий будинок. Пошкоджено п’ять автомобілів. Троє людей загинули.

Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.

Індустріальний район. Загинула неповнолітня. Четверо постраждалих.

Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє постраждалих.

Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали шестеро людей.

Агентство Телевидения Новости