Кількість загиблих внаслідок атаки на Харків зросла до п’яти

У Харкові внаслідок авіаударів 30 серпня загинули п’ятеро людей. Серед жертв обстрілу – 14-річна дівчинка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними правоохоронців, під час атаки окупанти скинули на Харків п’ять авіабомб з УМПБ Д-30 вагою від 250 до 500 кг, дані встановлюються.

Як повідомили в поліції та прокуратурі, для атаки з району Дубового Білгородської області у 25 км від кордону були задіяні, попередньо, літаки Су-34.

Фото: заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба

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