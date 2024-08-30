Кількість жертв атаки на Харків зросла: шестеро загиблих, 57 поранених

Внаслідок авіаударів по Харкову 30 серпня загинули шестеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, відомо вже про 57 поранених.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, у Немишлянському району зафіксоване влучання по парковій зоні. Поранено 15 людей.

В Індустріальному районі – влучання між 10 та 11 поверхами 12-поверхового будинку. Поранено 35 людей.

У Слобідському районі внаслідок удару по приватному будинку зазнали поранень семеро громадян.

Як повідомив міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко, розгорнутий оперативний штаб, де приймають заяви від потерпілих, працює криміналістична лабораторія, пошкоджені будинки взяті під охорону поліцією.

«Також проводять поквартирні обходи, щоб переконатися, що всім постраждалим надана допомога», – написав Клименко.

Агентство Телевидения Новости