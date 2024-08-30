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Семеро загиблих, 77 постраждалих: у Харкові на місці авіаудару триває розбирання завалів
Внаслідок авіаційних ударів по Харкову 30 серпня кількість загиблих зросла до семи людей, з них одна дитина – 14-річна дівчина. 77 людей постраждало, зокрема 18 дітей.
Про це повідомляє ДСНС України.
На місці влучання ворожої авіабомби в Індустріальному районі продовжують працювати підрозділи ДСНС.
Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події.
Наслідки влучання авіабомби в 12-поверхівку в Індустріальному районі показали у Харківській обласній прокуратурі.