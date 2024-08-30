Семеро загиблих, 77 постраждалих: у Харкові на місці авіаудару триває розбирання завалів

Внаслідок авіаційних ударів по Харкову 30 серпня кількість загиблих зросла до семи людей, з них одна дитина – 14-річна дівчина. 77 людей постраждало, зокрема 18 дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

На місці влучання ворожої авіабомби в Індустріальному районі продовжують працювати підрозділи ДСНС.

Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події.

Наслідки влучання авіабомби в 12-поверхівку в Індустріальному районі показали у Харківській обласній прокуратурі.





Агентство Телевидения Новости