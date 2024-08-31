Цієї ночі над Україною було збито 24 «шахеди», 25 упали самостійно

У ніч на 31 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 52 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА «Shahed-131/136», 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку росії, ще один – у республіку білорусь.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости