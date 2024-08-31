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У Харкові ідентифікували тіло жінки, яку знайшли на 10 поверсі зруйнованого будинку

У Харкові ідентифікували тіло жінки, яку знайшли на 10 поверсі зруйнованого будинку

Жінку знайшли напередодні на десятому поверсі після російської атаки на житловий будинок.

«Завершили роботу з ДНК обгорілого тіла», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Припускали, що це – мешканка 12-поверхівки, яку розшукував син. Він військовослужбовець, приїхав на місце, як тільки дізнався про трагедію. Але впізнати матір було неможливо – тому наші криміналісти порівняли ДНК-профілі загиблої з чоловіком, який шукав матір, і вони співпали», – розповів Болвінов.

Жінці був 71 рік, вона буквально згоріла у власній квартирі через ворожий удар авіабомбою.

Агентство Телевидения Новости

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