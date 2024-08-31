Артилерійський обстріл села на Купʼянщині: постраждали троє мирних мешканців

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 31 серпня близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Новоосинове Купʼянського району.

Отримали поранення троє чоловіків віком 67, 38 та 77 років.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости