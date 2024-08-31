У Харкові рятувальники-верхолази розбирають завали багатоповерхівки

У Харкові в Індустріальному районі тривають роботи з розбирання завалів житлової багатоповерхівки.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Рятувальники-верхолази продовжують розбирати завали на місці влучання ворожої авіабомби.

ДСНСники демонтують аварійні плити та розчищають поверхи будівлі від залишків бетонних конструкцій.

На місці події працюють 13 одиниць техніки та 60 рятувальників Харківського, Луганського, Полтавського та Київського гарнізонів ДСНС. Задіяна важка техніка.

Агентство Телевидения Новости