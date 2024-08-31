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У Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію в зруйнованій 12-поверхівці

У Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію в зруйнованій 12-поверхівці

Пошуково-рятувальна операція в зруйнованій 12-поверхівці у Харкові завершена.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив в ефірі «Єдиних новин».

Напередодні близько 15:30 ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському районах та в центральній частині Харкова.

Внаслідок удару загинули 6 людей, ще 97 дістали поранень. Найбільше постраждалих внаслідок влучання у 12-поверховий будинок в Індустріальному районі.

«Наразі на місці події завершені пошуково-рятувальні роботи. триває ліквідація наслідків прильотів. Маємо розуміння того, що зруйнована частина будинку, де було влучання, буде розібрана. На місцях працюють усі профільні служби, волонтерські та благодійні організації», – зазначив Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торговельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів та 1- приміщення підприємства. За допомогою у розселенні звернулися 20 жителів.

«Маємо достатній резерв в місцях компактного розташування, де можемо розселити постраждалих. На місцях люди отримують усію необхідну допомогу. Решта постраждалих знайшли житло самостійно», – додав начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости

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