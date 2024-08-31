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Зазнали обстрілів Куп’янськ та село Кам’яна Яруга на Харківщині

Зазнали обстрілів Куп’янськ та село Кам’яна Яруга на Харківщині

Внаслідок удару по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок.

Потерпілих з уламковими пораненнями ушпиталили, повідомляє ХОВА.

Окупанти обстріляли Куп’янськ. В результаті удару дістав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув.

На місцях подій працюють усі профільні служби.

Кількість постраждалих у селі Черкаська Лозова збільшилася до восьми, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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