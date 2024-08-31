Зазнали обстрілів Куп’янськ та село Кам’яна Яруга на Харківщині

Внаслідок удару по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок.

Потерпілих з уламковими пораненнями ушпиталили, повідомляє ХОВА.

Окупанти обстріляли Куп’янськ. В результаті удару дістав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув.

На місцях подій працюють усі профільні служби.

Кількість постраждалих у селі Черкаська Лозова збільшилася до восьми, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости