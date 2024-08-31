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Зазнали обстрілів Куп’янськ та село Кам’яна Яруга на Харківщині
Внаслідок удару по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок.
Потерпілих з уламковими пораненнями ушпиталили, повідомляє ХОВА.
Окупанти обстріляли Куп’янськ. В результаті удару дістав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув.
На місцях подій працюють усі профільні служби.
Кількість постраждалих у селі Черкаська Лозова збільшилася до восьми, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.