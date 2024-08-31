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Загинули дві жінки, 11 людей постраждали: поліція документує наслідки обстрілу села на Харківщині

Загинули дві жінки, 11 людей постраждали: поліція документує наслідки обстрілу села на Харківщині

31 серпня близько 14:50 військові рф здійснили обстріл із застосуванням КАБ по селу Черкаська Лозова Дергачівської громади. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Серед постраждалих двоє дівчат 14 та 15 років. В однієї дівчинки гостра реакція на стрес, в іншої – садна.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено 12 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі.

40-річна жінка отримала не сумісні з життям травми. Ще одна 41-річна жінка померла по дорозі в лікарню. Постраждали 11 цивільних громадян.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки. Рятувальники розбирають завали. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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