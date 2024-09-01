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У перший день осені в Харкові триватиме літо: прогноз погоди на 1 вересня

У перший день осені в Харкові триватиме літо: прогноз погоди на 1 вересня

У неділю, 1 вересня, у Харкові збережеться по-літньому тепла погода, без опадів. Вдень температура підніметься до +32 °C.

Ймовірність дощу мінімальна – 2%, повідомляє sinoptik.ua.

«Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Повітря прогріється з +20 °C вранці до +32 °C вдень, вночі до +23 °C. Вітер переважно східний, 4-6 м/с.

Фото: Центральний парк Харкова

Агентство Телевидения Новости

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