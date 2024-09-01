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Окупанти завдали удару по Харківському району: виникла пожежа, є постраждалі

Окупанти завдали удару по Харківському району: виникла пожежа, є постраждалі

Вночі 1 вересня близько 2:50 окупанти завдали удару по с. Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу горів автомобіль та будинок.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали п’ятеро людей, зокрема вагітна жінка, вона госпіталізована до медичної установи.

Внаслідок повторного обстрілу горіло побутове приміщення агропідприємства.

Постраждав 67-річний чоловік, госпіталізований.

Агентство Телевидения Новости

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