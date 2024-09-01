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У Міноборони заявили, що звільнення командувача Повітряних сил не повʼязане з втратою F-16

У Міноборони заявили, що звільнення командувача Повітряних сил не повʼязане з втратою F-16

Звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не повʼязане з катастрофою винищувача F-16.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише Громадське.

За словами Умєрова, це ротація і на цьому етапі він не пов’язує звільнення Олещука та катастрофу F-16. Також міністр оборони запевнив, що Україна розслідує цю катастрофу.

«Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цю справу для наших партнерів, тому вони аналізують та розслідують разом із нами», – додав міністр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 30 серпня звільнив генерал-лейтенанта Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ після того, як літак F-16 зазнав катастрофи, а його льотчик Олексій Месь загинув. Сам Зеленський прокоментував своє рішення тим, що «на командному рівні ми повинні посилюватись і берегти людей, берегти особовий склад».

Тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Агентство Телевидения Новости

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