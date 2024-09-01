На Харківщині сісти за парти в звичайній школі зможуть учні тільки в Красноградському районі

Одну з підземних шкіл зводять у селищі Коротич під Харковом. Перекриття настільки міцні, що можуть захистити від російських ракет та радіаційної небезпеки. У школі є дев’ять класних кімнат, актова зала, медпункт та їдальня. У громаді вирішують, як підвозити дітей з інших навчальних закладів, щоб принаймні початкова школа працювала офлайн.

Юлія Бєлова, начальниця відділу освіти Пісочинської селищної ради

Навчання буде здійснюватися одразу в захисній споруді, тому що час підльоту ракети дуже маленький і ми не зможемо евакуювати дітей в захисну споруду, тому вони будуть одразу приходити туди, розходитися по класних кімнатах і безпосередньо навчання відбуватиметься в захищених безпечних умовах.

Як укриття споруда розрахована майже на шістсот людей. Враховуючи особливості навчального процесу, одночасно тут вчитимуться двісті шістдесят п’ять дітей у дві зміни. Будівництво укриття майже завершене – тривають оздоблювальні роботи, благоустрій та облаштування переходу.

Олег Чернобай, Пісочинський селищний голова

Будівельники працюють, це залежить від тих факторів, які зараз відбуваються на Слобожанщині: це і повітряні тривоги, і безпекова ситуація. Поки є можливість працювати, працюємо потужно, тому зазначити чіткі терміни, не від нас і не від будівельників залежить.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, в регіоні будують шість протирадіаційних укриттів. Це дозволяє повернутися до змішаного навчання п’ятьом з половиною тисячам школярів. Укриття зводять коштом державної цільової субвенції – йдеться про пів мільярда гривень.

Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації

Далі у нас в планах ще 48, значить, на частину з них ми вже отримали кошти, це 2,1 мільярда, в тому числі понад 300 млн вже пере вже відповідно пере перераховано і надійшло на рахунки Харкова.

На побудову та ремонт протирадіаційних укриттів планують залучати й гроші міжнародних інвесторів. У планах – за цей та наступний роки – збільшити до тринадцяти тисяч кількість школярів на Харківщині, які зможуть вчитись офлайн або за змішаною формою навчання.





Агентство Телевидения Новости