На Харківщині Слобожанські гвардійці знищили позиції та боєкомплект ворога

Ударний екіпаж БпЛА 5 Слобожанської бригади НГУ на Куп’янському напрямку виявив на взводному опорному пункті російських загарбників склад боєкомплекту.

Мало того, спостереження виявило групу військовослужбовців російської армії, повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

Координати позиції відразу були передані екіпажам ударних дронів Магура та було прийняте рішення щодо нанесення вогневого ураження по скупченню загарбників.

Екіпаж «Ахілл» ударних дронів 5-ї Слобожанської бригади за допомогою дрону Магура наніс ураження, яке призвело до детонування боєкомплекту, що зберігався на позиції російських загарбників.

Було знищено наявний склад боєкомплекту та живу силу противника. Як показало подальше відеоспостереження, серед особового складу військовослужбовців армії окупантів двоє загинуло та один отримав важкі поранення.

Агентство Телевидения Новости