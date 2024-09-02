Внаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка – Синєгубов

Упродовж доби окупанти продовжили обстрілювати Харків, а також прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

2 вересня 06:15 місто Куп’янськ Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, 65-річна загинула жінка.

2 вересня 1:07 Київський район, Харків. Внаслідок удару горіла покрівля, пошкоджено 1 приватний будинок та зруйнований цегляний паркан. 20:05 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, село Рубіжне. Внаслідок обстрілу горіло 3 приватних будинки.

18:17 Харківський район, Циркунівська ТГ, село Руські Тишки. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок на площі 60м.кв та 4 господарчих споруди.

17:50 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, село Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок, дві господарчі споруди, гараж. 13:35 Чугуївський район, с. Есхар. Внаслідок обстрілу горіла трава, очерет, гілля та дерева на площі 2 га.

13:26 м. Харків. Внаслідок обстрілів 4 Іскандер та 3 С-300 пошкоджено торговий центр, місця громадського користування, Палац спорту. На всіх локаціях постраждали 50 людей, із них 7 дітей, 2 медики та 2 рятувальники.

12:35 Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

11:26 Харківський район, Люботинська ТГ, місто Люботин. Постраждали 3 людини.

9:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Купянськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку. Постраждали чоловік 78 років та 74-річна жінка.

Близько 8:00 Богодухівський район, Валківська ТГ, село Старий Мерчик. Обстріл об’єкта інфраструктури. Постраждали 2 людей.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Агентство Телевидения Новости