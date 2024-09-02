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Наслідки нічного обстрілу Харкова: прокурори документують злочини рф (фото)

Наслідки нічного обстрілу Харкова: прокурори документують злочини рф (фото)

За процесуального керівництва Слобідської, Київської та Немишлянської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 вересня близько 1:30-1:40 збройні сили рф атакували безпілотниками Харків.

У Слобідському районі пошкоджено навчальний заклад.

У Київському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждала жінка 66 років, медики надали їй допомогу.

Вже о 5:30 ворог завдав по місту ракетний удар. Під атакою було садове товариство в Індустріальному районі міста.

Без постраждалих. Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу ракети: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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