Скільки постраждалих від обстрілів перебувають у лікарнях Харкова – Синєгубов

У результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров’я області перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед дорослих 3 пацієнтів – у важкому стані, 1 – у вкрай важкому.

За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою.

Всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу, лікарі забезпечені всім необхідним

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