На Харківщині розпочинається новий навчальний рік

Більшість загальноосвітніх закладів працюватимуть за дистанційною формою.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Попри виклики повномасштабної війни розпочинаємо на Харківщині новий навчальний рік. Головною передумовою освітнього процесу є безпека наших дошкільнят та школярів. На виконання завдання Президента, Уряду й Офісу Президента продовжуємо розбудовувати в регіоні безпечні освітні середовища. Але основним видом навчання в області залишається онлайн-освіта», – сказав Олег Синєгубов.

На сьогодні в регіоні налічується 678 закладів дошкільної освіти, 348 з них задіяні до виховного процесу, в них навчатиметься 15 677 дітей. Організація освітнього процесу за дистанційною формою здійснюватиметься у 307 закладах для 13 522 дітей; за змішаною формою – 18 закладах для 1186 дітей; за очною формою – у 23 закладах для 969 дітей.

В області налічується 689 закладів загальної середньої освіти, з них функціонуватимуть 612, в яких навчатиметься 207 491 дитина.

Освітній процес у змішаному форматі відбуватиметься у закладах загальної середньої освіти міста Харкова на базі «Метрошколи», та закладах освіти, обладнаних надійним укриттям, а також у 14 закладах загальної середньої освіти у територіальних громадах Красноградського району. Більшість загальноосвітніх шкіл працюватимуть за дистанційною формою.

У 24 закладах професійно-технічної освіти цьогоріч навчатимуться 10 500 учнів, у 42 закладах фахової передвищої освіти — 18 320 учнів, у 23 закладах вищої освіти навчатимуться 93 500 здобувачів освіти. Всі заняття у перелічених закладах освіти відбуватимуться виключно за дистанційною формою.

Агентство Телевидения Новости