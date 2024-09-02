У Харкові слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні домашнього насильства над співмешканцем

16 липня до Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про те, що 65-річна жінка вчиняє в родині конфлікти, лається та погрожує фізичною розправою 39-річному чоловіку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Співробітники поліції неодноразово притягували правопорушницю до кримінальної відповідальності за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак жінка не припинила протиправні дії щодо чоловіка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 29 серпня зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Поліцейські закликають не замовчувати факти домашнього насильства та звертатися по допомогу на лінію «102» або урядову гарячу лінію за номером 1547.

Агентство Телевидения Новости