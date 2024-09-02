У харківській метрошколі розпочався навчальний рік

Вчителі, старшокласники і навіть пес Патрон вітає харківських першачків. Тут – галасно від дитячого сміху та яскраво від вишиванок. Так починається навчальний рік у Харківській метрошколі. Старшого сина привела сюди пані і пані Юлія, молодшому – зарано за парту

Юлія Дейнеко, мама учня харківської метрошколи

Щоб дітки хоч спілкувались. Онлайн тяжко, як на мене, для першого класу. А так живе спілкування, хоч декілька днів на тиждень, друзі. Ті, хто вже ходив у метрошколу – якийсь квест: автобус привозить, їм цікаво. Приходять на уроки, спілкуються.

У цьому першому класі тридцять сім школярів. Хтось вже підіймає руку для запитання вчительці, щось записує у зошиті або гукає маму. Такий великий клас вчительку початкової школи пані Анну не лякає. Впевнена – усім дасть раду і навчить. Вчителька радіє, що нарешті може бачити учнів не тільки на екрані гаджета.

Анна Мирошнікова, вчитель Харківської метрошколи

Цей рік навчальний не як завжди, але ж в таких умовах… Але думаю, все буде добре у нас, все вийде, і у діток теж. Тому ми сподіваємось тільки на Перемогу, на всі здійснення мрій наших.

Другокласниця Леся радіє, що знову побачить шкільних друзів. А от за навчання трохи хвилюється.

Леся, другокласниця Харківської метрошколи

Подобається, що тут ми граємо, тут свята, дні народженні. день народження. Я вже закінчила перший клас, забула про нього і боюся складних прикладів, боюся математики.

Зважаючи на безпекову ситуацію, російські ракетні та авіаційні удари, харківські діти можуть сісти за парти лише в приміщеннях, що є протирадіаційними укриттями. У харківській метрошколі вчаться дві з половиною тисячі дітей. Переважно, частину навчального тижня дітей возять до школи автобусом, решта – навчаються вдома.





Агентство Телевидения Новости