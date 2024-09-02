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Внаслідок авіаційної атаки на Харків постраждали 14 людей: дані прокуратури

Внаслідок авіаційної атаки на Харків постраждали 14 людей: дані прокуратури

2 вересня у період часу з 15:20-15:30 збройні сили рф здійснили авіаційні удари по Київському району Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі, корпуси закладу вищої освіти, басейний комплекс, адміністративну будівлю спортивного клубу. Стались пожежі за різними адресами.

Зазнали поранень та зазнали гострої реакції на стрес 14 людей.

За попередніми даними, війська рф вдарили по місту ФАБ-500 з УМПК.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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