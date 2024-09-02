Харківські паралімпійці взяли «золото» та «бронзу» в Парижі

Спортсмени Харківщини здобули золоту та бронзову медалі Паралімпійських ігор. Рахунок харківським медалям на Паралімпіаді, яка триває у Парижі, відкрили плавці.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Михайло Сербін став паралімпійським чемпіоном на дистанції 100 м брасом у класі S11. Золоту медаль він виборов зі світовим рекордом 1:05.84. Найближчого суперника з Чехії українець випередив на 0.70 секунди. Третє місце посів ще один український плавець Данило Чуфаров.

Для Михайла це вже другі Паралімпійські ігри та пʼята медаль. У Токіо-2020 він здобув 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові нагороди.

Своєю чергою, дебютант Паралімпійських ігор Данило Семенихін на дистанції 100 м брасом у класі SB5 виборов бронзову медаль.

Загалом за підсумками чотирьох змагальних днів Україна здобула на Паралімпіади в Парижі 27 медалей: три золоті, десять срібних та 14 бронзових.

Агентство Телевидения Новости