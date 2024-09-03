Пожежа у селі Студенок на Харківщині: евакуйовано близько 200 місцевих мешканців
До гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської області, Дніпропетровської області, Черкаській області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Всього у гасінні залучено – 77 одиниць техніки, 275 чоловік особового складу.
Співробітники громади, Нацполу, ДСНС, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА здійснили евакуацію близько 200 місцевих мешканців, зазначив Синєгубов.
Евакуйоване населення забезпечили продуктами харчування та питною водою. Частина людей виїхали власним транспортом.
Постраждали дві людини: жінка – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Отримують медичну допомогу, розповів голова ХОВА.
Ліквідація пожежі триває.