Зруйнований авіаударом будинок у Київському районі Харкова: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 вересня близько 22:30 збройні сили рф завдали черговий авіаційний удар по Харкову. Під атакою ворога знову був Київський район міста.

Прямим влучанням авіаційного боєприпасу зруйновано житловий будинок, ще щонайменше шість приватних домоволодінь пошкоджено.

Без постраждалих.

За попередніми даними, війська рф вдарили по місту ФАБ-500 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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